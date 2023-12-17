Alisson Becker: "Onana çok iyi bir kaleci!

Liverpool'un başarılı file bekçisi Alisson Becker, Manchester United'da eleştirilen Andre Onana ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alisson Becker: 'Onana çok iyi bir kaleci!
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17 Aralık 2023 15:01
Liverpool'un başarılı file bekçisi Alisson Becker, Manchester United'da eleştirilen Andre Onana ile ilgili açıklamada bulundu.

Alisson Becker yaptığı açıklamada, "Onana çok iyi bir kaleci. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı inanılmazdı. Ben de onun yaşadığına benzer bir şey yaşadım. Büyük bir kulübe yüksek bonservis karşılığında geldim. Bu insanın omuzlarında büyük sorumluluk yaratıyor." dedi.

Alisson, "Kariyerinin en iyi formunda olmasa da hala iyi performans gösteren De Gea'nın yerine geçme sorumluluğuyla geldi. Bunu üstlenecek kapasiteye sahip ama bazen bazı insanların biraz daha fazla zamana ihtiyacı olur. Elbette istediği seviyeye ulaşacak ama şu anda herkesin desteğine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. 

 
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