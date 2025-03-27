Aliağa Futbol, lider 52 Orduspor'u devirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, lig lideri 52 Orduspor'u yenerek rakibini koltuktan indirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Futbol, lider 52 Orduspor'u devirdi
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27 Mart 2025 13:13
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, deplasmanda 52 Orduspor'u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indirdi.

Alt liglerde namağlup tek takım olma ünvanını koruyan, Süper Lig lideri Galatasaray'la birlikte profesyonel liglerin yenilgisiz iki takımından biri olan 49 puanlı İzmir temsilcisi, 3'üncü sıraya yükselip zirveyle arasındaki puan farkını 5'ten 3'e düşürdü.

Sarı-siyahlılar aldığı bu galibiyetle Karadeniz temsilcisine evindeki 2'nci yenilgisini tattırdı.

Geçen sezon normal sezonu namağlup 2'nci sırada tamamlayıp Play-Off 3'üncü Tur'da 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol bu sezon direkt şampiyonluk hedefine odaklandı.

Aliağa ekibi son 5 maçında hata yapmadan 51 puanlı Orduspor ve 52 puanlı Ayvalıkgücü'nün takılmasını umut edecek.

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