Aliağa FK, tecrübeli kaleci Kubilay'ın peşinde

TFF 2.Lig ekibi kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sıradaki hedefleri, kaleci Kubilay Anteplioğlu.

calendar 02 Temmuz 2025 15:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK, tecrübeli kaleci Kubilay'ın peşinde
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TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi çok iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, tecrübeli kaleci Kubilay Anteplioğlu ile görüşmelere başladı.

Her bölgeye takviyeler gerçekleştiren İzmir ekibinin, son olarak Boluspor'da görev yapan 32 yaşındaki file bekçiyle de anlaşma sağladığı ifade edildi. Yozgatspor'da kariyerine başlayan Kubilay, 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, Eyüpspor, Kırklarelispor, Pendikspor ve Boluspor formalarını terletti.

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