08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Aliağa FK 3 golle telafi etti

Aliağa FK, evinde Fethiyespor'u 3-0 yenerek Gebzespor mağlubiyetini unuttu ve 3 haftada 6 puana ulaştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 3-0 yenen Aliağa Futbol Kulübü, Gebzespor yenilgisini unutturdu.

Sahasında farklı kazanan İzmir ekibi evinde 2'de 2 yaptı. İlk hafta da Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenen Aliağa FK, 3 hafta sonunda 6 puana ulaşıp yeniden tırmanışa geçti. 

Teknik direktör Polat Çetin iyi bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Yeniden çıkışa geçip moral bulduk. İyi takımların olduğu bir gruptayız. Amacımız üst sıralarda yola devam etmek" diye konuştu.

Aliağa FK bu hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
