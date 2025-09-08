2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 3-0 yenen Aliağa Futbol Kulübü, Gebzespor yenilgisini unutturdu.
Sahasında farklı kazanan İzmir ekibi evinde 2'de 2 yaptı. İlk hafta da Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenen Aliağa FK, 3 hafta sonunda 6 puana ulaşıp yeniden tırmanışa geçti.
Teknik direktör Polat Çetin iyi bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Yeniden çıkışa geçip moral bulduk. İyi takımların olduğu bir gruptayız. Amacımız üst sıralarda yola devam etmek" diye konuştu.
Aliağa FK bu hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.
Aliağa FK 3 golle telafi etti
Aliağa FK, evinde Fethiyespor'u 3-0 yenerek Gebzespor mağlubiyetini unuttu ve 3 haftada 6 puana ulaştı.
