Ali Türkkan Yunanistan'da Podyum Arayacak

Ali Türkkan, JWRC3'te sezonun son yarışına Yunanistan'da çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Türkkan Yunanistan'da Podyum Arayacak
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05 Eylül 2024 16:20
Red Bull sporcusu milli rallici Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC3) sezonun son yarışına Yunanistan'da çıkacak.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, yardımcı pilotu Burak Erdener ile Acropolis Rallisi'nde 5-8 Eylül tarihlerinde podyum için mücadele edecek.

Ekipler, Yunanistan'ın Lamia kenti etrafında toplam 850 kilometreyi kapsayan 50 özel etapta yıpratıcı hava koşulları ve zorlu toprak zeminde yarışacak.

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