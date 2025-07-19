Ali Turap, Gaziantep yolcusu!

Geçen sezon Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak taraftarını korkutan ancak son haftalarda seri galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı.



Kırmızı-siyahlılar geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın yıldızı Ali Turap Bülbül için harekete geçti. Sağ bekte forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Gaziantep, en az belli bir maç sayısında oynama garantisi vererek son şampiyonu ikna etti.



Oyuncunun gelişimini sürdürmesi için forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmesine sıcak bakan Galataaray'ın yanı sıra Ali Turap da transfere sıcak bakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın Ümreniyespor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen Ali Turap, sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.