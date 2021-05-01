Ali Tandoğan: 'Küme düşme kaldırılsın'

🗣️"Küme düşme kaldırılsın"



Ali Tandoğan [Denizlispor]: "Bana göre bu sene takımlar geçen yıldan daha ağır bir sezon geçiriyor. Asıl bu sene her ne olursa olsun ligden takımların düşürülmemesi gereken bir süreç." pic.twitter.com/HPjC9HvtIo



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

Süper Lig ekiplerinden, son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Tandoğan, Denizlispor'da uzun yıllar futbol oynadığını, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yaptığını ve buradaki bütün zorlukları bilerek göreve geldiğini kaydetti.Bu zorlukların altından kalkmak için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden Tandoğan, şunları söyledi:"Denizlispor bir marka. Ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, üst seviyede bir camia. Buraya hiçbir maddi beklenti olmadan geldim. Her şeyimizi Denizlispor'a verebilmek açısından buraya geldik. Evet, maçlarda skor şu olabilir, bu olabilir ama bizim de beklemediğimiz bazı şeyler olabiliyor sahada. Yani Denizlispor, ne olursa olsun son ana kadar mücadelesinden vazgeçmeyecek. Küme düşmesi kesinleşse de vazgeçmeyeceğiz, bütün mücadelemizi sahada vermeye çalışacağız."Takımdaki sakatlıkların kadro kurmada sıkıntı yaşattığını kaydeden Tandoğan, bu yıl da ligden düşmenin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.Tandoğan, şöyle konuştu:TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet gazetesi köşe yazarı Attila Gökçe'ye kısa bir süre önce şu açıklamayı yapmıştı;"Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir."