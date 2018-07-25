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Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Zagreb güldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 maç oynandı.

Kaynak: AA
Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Zagreb güldü!
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25 Temmuz 2018 00:37
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu, 7 karşılaşmayla başladı. Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 5-0 yendi.

2. ön eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle: 

Astana (Kazakistan)-Midtjylland (Danimarka): 2-1

Cluj (Romanya)-Malmö (İsveç): 0-1

PAOK (Yunanistan)-Basel (İsviçre): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 5-0

Shkendija (Makedonya)-Sheriff (Moldova): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Suduva (Litvanya): 3-0

Legia Varşova (Polonya)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-2

 
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