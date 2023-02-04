Ali Palabıyık için suç duyurusu!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Palabıyık için suç duyurusu!
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04 Şubat 2023 12:09
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şubat ayı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dündar, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta görev alan hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyuru yapıldığını açıkladı.

Uğur Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" diye konuştu.

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