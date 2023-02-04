Ali Palabıyık için suç duyurusu!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şubat ayı toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dündar, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta görev alan hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyuru yapıldığını açıkladı.
Uğur Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" diye konuştu.
Dündar, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta görev alan hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyuru yapıldığını açıkladı.
Uğur Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" diye konuştu.
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