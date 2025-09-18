17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Ali Koç'tan tribünlerde gündem olan tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor ile oynanan erteleme maçında hakem kararına sert tepki gösterdi.

18 Eylül 2025 11:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

TARTIŞMALI POZİSYON VE TEPKİ



Fenerbahçe, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golün ardından, maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası tribündeki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oldukça sinirlendiği ve el hareketleriyle tepkisini gösterdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un tepkisinin kameralara yansıyan görüntüleri, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
