Ali Koç'tan tribünlerde gündem olan tepki!

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



TARTIŞMALI POZİSYON VE TEPKİ

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golün ardından, maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası tribündeki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oldukça sinirlendiği ve el hareketleriyle tepkisini gösterdiği görüldü.Ali Koç'un tepkisinin kameralara yansıyan görüntüleri, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.