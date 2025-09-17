Ali Koç'tan transferler hakkında itiraf!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu canlı yayında transferi dönemindeki ilgilendikleri futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.
TRANSFERLER HAKKINDA İTİRAF
Listelerinde olup da alamadıkları futbolcular hakkında konuşan Ali Koç, "James Ward Prowse listemizdeydi. Edson olunca onu daha çok istedi. Mesela Shakhtar'daki Kevin çok istedik. 20-25'e bitirebilir miyiz diye düşünüyorduk. 40'a Fulham'a gitti. 1-2 tane daha var, söylemeyeceğim, şu an yıldız, ileride süper yıldız olacak. Devre arası için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
