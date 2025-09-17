17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Ali Koç'tan transferler hakkında itiraf!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuk olduğu canlı yayında transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu canlı yayında transferi dönemindeki ilgilendikleri futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFERLER HAKKINDA İTİRAF

Listelerinde olup da alamadıkları futbolcular hakkında konuşan Ali Koç, "James Ward Prowse listemizdeydi. Edson olunca onu daha çok istedi. Mesela Shakhtar'daki Kevin çok istedik. 20-25'e bitirebilir miyiz diye düşünüyorduk. 40'a Fulham'a gitti. 1-2 tane daha var, söylemeyeceğim, şu an yıldız, ileride süper yıldız olacak. Devre arası için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
