Ali Koç'tan personellere veda!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, sarı-lacivertli takımın personelleri ile vedalaştı.
7 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ali Koç, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
📽️Ali Koç, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaştı. pic.twitter.com/r6egEGC0OO
