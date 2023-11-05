Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi açıklaması!
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05 Kasım 2023 17:54
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için de çarpıcı sözler kullandı.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"Geçen sezon rakibimiz diyor ki 'PFDK Başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor'. Başkana kaç defa dedim, 'Çık de ki; Ben Galatasaray kongre üyesiyim'. Bütün tartışmalar biterdi. MHK başkanınızı koruyun dedim, bırak korumayı ana avrat küfür ettiler kadıncağıza. Sevk bile etmediniz."

"Sayın Büyükekşi, gördük Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasındaki halinizi. Diğer bütün turnuvalarda kupayı verip gidiyorlar. Sizin gibi tepinmiyorlar."

"Eski bir MHK Kurulu Üyesinin bir iddiası var. O da çıkacak yakında. Tuttuğu takımın galibiyeti sonrasında başkalarının önünde maçın hakemlerini övdüğü ve bunun sık sık tekrar ettiği söyleniyor. Bu doğru mu Sayın Başkan."

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