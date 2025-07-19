Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Fenerbahçe transfer için devrede

Son dönemde Galatasaray ile adı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Ali Koç'un milli futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
MOURINHO'DAN ONAY ALINDI
Öte yandan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.
FENERBAHÇE CAMİASINDA HEYECAN
Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun " paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, söylentileri daha da güçlendirdi.
MOURINHO'NUN YAKIN DOSTUNDAN İŞARET
Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Manlike Cennet de Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak kum saati emojisi kullandı. Bu gönderi, transferin artık zaman meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.
11 GOL 8 ASİST
Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.
ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Ali Koç'un milli futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
MOURINHO'DAN ONAY ALINDI
Öte yandan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.
FENERBAHÇE CAMİASINDA HEYECAN
Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun " paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, söylentileri daha da güçlendirdi.
MOURINHO'NUN YAKIN DOSTUNDAN İŞARET
Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Manlike Cennet de Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak kum saati emojisi kullandı. Bu gönderi, transferin artık zaman meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.
11 GOL 8 ASİST
Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.