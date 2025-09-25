25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Ali Koç'tan 360 Milyon TL iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında gündeme gelen "kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

25 Eylül 2025 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 14:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan 360 Milyon TL iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında gündeme gelen "kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Ali Koç, çıkan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı:



"Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."

İDDİA NEYDİ?

SPORX ÖZEL'in haberine göre, Başkanlık görevini Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, seçim sürecinin ardından kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı ileri sürülmüştü. Haber kısa sürede gündem olmuş, camia içinde tartışmalara neden olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
