Ali Koç: ''Livakovic tamam, olmazsa Szczesny''

Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve şampiyonluk iddiasını az da olsa son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı Lacivertliler'den üst üste önemli hamleler geliyor.
Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaşan, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yapan yönetim kaleci transferi konusunda da girişimlerine hız verdi.
Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç arkadaşlarıyla yediği bir yemekte transferlerle ilgili soruya ''Çıkan haberler doğru, Livakovic ile anlaşma sağladık, ancak pürüz çıkarsa gidip Szczesny'yi alacağım'' yanıtını verdiği söyleniyor...
AYRILIĞA YAKIN!
Başkan Koç'un transfer hedeflerinde olduğu açıkladığı Wojciech Szczesny, Seria A devlerinden Juventus'un formasını giyiyor.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı eldivenin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılabileceği bir süredir konuşuluyordu.
33 yaşındaki eldiven, bu sezon 38 maçın 18'inde kalesini gole kapadı.
Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaşan, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yapan yönetim kaleci transferi konusunda da girişimlerine hız verdi.
Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç arkadaşlarıyla yediği bir yemekte transferlerle ilgili soruya ''Çıkan haberler doğru, Livakovic ile anlaşma sağladık, ancak pürüz çıkarsa gidip Szczesny'yi alacağım'' yanıtını verdiği söyleniyor...
AYRILIĞA YAKIN!
Başkan Koç'un transfer hedeflerinde olduğu açıkladığı Wojciech Szczesny, Seria A devlerinden Juventus'un formasını giyiyor.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı eldivenin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılabileceği bir süredir konuşuluyordu.
33 yaşındaki eldiven, bu sezon 38 maçın 18'inde kalesini gole kapadı.