Ali Koç kavgaya etmeye değil sakinleştirmeye koştu

Basketbolda Türkiye Sigorta Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan mücadeleye son dakikada yaşanan gerginlik damga vurdu. Karşılaşmayı saha kenarından, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bitime 40 saniye kala bir anda yerinden kalkarak hızla locaya yönelmesi dikkat çekmişti.
OLAYLARIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ
Kameralara da yansıyan bu hareket sonrası sosyal medyada "Ali Koç kavgaya mı gidiyor?" yorumları yapılırken, gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Koç'un, locada bulunan Fenerbahçeli yöneticiler ile Beşiktaş taraftarları arasında yaşanan sözlü tartışmayı öğrenir öğrenmez olayların büyümemesi için hızlıca müdahale ettiği belirtildi.
Fenerbahçe yöneticilerinden Hulusi Belgü ve Burak Kızılhan'ın da bulunduğu locada, Beşiktaşlı taraftarlarla karşılıklı küfürlü atışmalar ve parmak sallamalar kameralara yansırken, Ali Koç'un araya girerek ortamı yatıştırdığı öğrenildi.
FİNAL SERİSİNE GÖLGE DÜŞTÜ
Bu gerilim, büyük çekişmeye sahne olan final serisinin önüne geçerken, iki kulüp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Serinin beşinci ve son maçı öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.
OLAYLARIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ
Kameralara da yansıyan bu hareket sonrası sosyal medyada "Ali Koç kavgaya mı gidiyor?" yorumları yapılırken, gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Koç'un, locada bulunan Fenerbahçeli yöneticiler ile Beşiktaş taraftarları arasında yaşanan sözlü tartışmayı öğrenir öğrenmez olayların büyümemesi için hızlıca müdahale ettiği belirtildi.
Fenerbahçe yöneticilerinden Hulusi Belgü ve Burak Kızılhan'ın da bulunduğu locada, Beşiktaşlı taraftarlarla karşılıklı küfürlü atışmalar ve parmak sallamalar kameralara yansırken, Ali Koç'un araya girerek ortamı yatıştırdığı öğrenildi.
FİNAL SERİSİNE GÖLGE DÜŞTÜ
Bu gerilim, büyük çekişmeye sahne olan final serisinin önüne geçerken, iki kulüp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Serinin beşinci ve son maçı öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.
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