Ali Koç: "Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'de oynarım dedi"

Fenerbahçe Başkabnı Ali Koç, Halil Dervişoğlu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'de oynarım dedi'
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31 Ağustos 2021 22:51
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu'nun sarı-lacivertli kulübe önerildiğini ifade etti ve Milli futbolcunun kendi sözlerini de dile getirdi.

Halil Dervişoğlu'nun "Fenerbahçe'de oynarım" dediğini ifade eden Ali Koç: "Halil, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim FFP yüzünden kulübünün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Kiralık olarak Galatasaray'a gitmesi daha uygundu. Uzun süredir Galatasaray'ı beklemiş. Şansı bol olsun. İyi bir aileden geliyor. Yolu açık olsun. Hayırlı olsun." dedi.


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