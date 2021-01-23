Ali Koç, "Fenerbahçe'yi sınamayın"

Fenerbahçe Spor Kulübü, yayıncı kuruluş BeINSports ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, 'Fenerbahçe'yi sınamayın'
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23 Ocak 2021 14:27
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş BeINSport ile yaşanan "gerginlik" hakkında sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu.

KORSAN YAYINCILIĞA KARŞIYIZ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yayıncı kuruluş ile ilgili ciddi sıkıntılarının olduğunu dile getiren Ali Koç, "Yayıncı kuruluş ile ilgili büyük sıkıntımız var. BeIN'in kurumsal kimliği ile bir sorunumuz yok, en büyük paydaşlardan biri de yayını kuruluştur. Şahsım olarak, her platformda korsan yayıncılığa karşı gerekenin yapılmasını söyledik, bir duruş sergiledik. Üç kişiden biri korsan yayın izleniyor, bunu ortadan kaldırmamız o kadar basit ki, tüm kulüplerin buna destek olması gerekiyor" dedi.

KURUMSAL YAPIYLA SORUNUMUZ YOK

Fenerbahçe'nin menfaatlerinin hiçbir şeyin üstünde olmadığının altını çizen Ali Koç, "Hiçbir şey Fenerbahçe'nin menfaatlerinin üzerinde değildir. Son olarak yayıncı kuruluşta küfür olayı yaşandı, bundan daha öncesi de var. Hepsini konuştuk. O kadar çok şey yaşandı ki, bunları bir tesadüf olarak değerlendiremiyoruz, sabrımız taştı. Herkes, BeINSports'un Fenerbahçe'ye olan yaklaşımının bireysel hatalarla bu noktaya geldiğini düşünmüyor. Bunu bir tek yayıncı kuruluş görmüyor. Bizim BeIN'in kurumsal yapıyla ilgili bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz oraya çöreklenen zihniyetle" dedi.

ÖZÜR YAZISI TATMİN ETMEDİ

BeIN'in özür yazısının tatmin edici olmadığını vurgulayan Ali Koç, "BeIN bir özür yazısı yayınlıyor, bizi tatmin etmez ancak özür yazısının saati ile kara mizah. Bu da mı kişisel bir hata? O zaman bu kadar çok daha hata yapanla da çalışmayın" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'Yİ SINAMAYIN

"Fenerbahçe'yi sınamayın" diyen Ali Koç, "Sezon sonuna kadar röportajları yayınlamayın, yayınlamayın. 48 ülkede yayın yapıyoruz diyorsunuz ama 48 ülkede bir tek Fenerbahçe ile böyle sorunlar yaşanıyor. Geldiğimiz nokta iki tarafa da zarar veriyor ama karar yayıncı kuruluşun! Kararı yayıncı kuruluş verecek, bizim duruşumuz, kararlılığımız devam edecek ama bu böyle devam ederse Fenerbahçe'nin ne olduğunu göreceksiniz, Fenerbahçe'yi sınamayın" şeklinde konuştu.



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