Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda olay açıklamalar yaptı.
"ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"
Sarı-lacivertli kulübe operasyon yapıldığını söyleyen Ali Koç "Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır. Hala faili meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır bu. Çağırın bizi savcılar, bildiklerimizi söyleyelim. Er ya da geç bu ortaya çıkacak" dedi.
"DEMEK Kİ ONLAR DA BU İŞİN İÇİNDE"
Ali Koç ayrıca "2011'den beri doyamadılar bizi yemeye! Bu terör örgütüyle tek mücadele eden takım biziz. Hiçbir hükümet, devlet bunlara ses çıkarmıyorsa demek ki onlar da bu işin içindedir." diyerek flaş ifadeler kullandı.
"ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"
Sarı-lacivertli kulübe operasyon yapıldığını söyleyen Ali Koç "Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır. Hala faili meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır bu. Çağırın bizi savcılar, bildiklerimizi söyleyelim. Er ya da geç bu ortaya çıkacak" dedi.
"DEMEK Kİ ONLAR DA BU İŞİN İÇİNDE"
Ali Koç ayrıca "2011'den beri doyamadılar bizi yemeye! Bu terör örgütüyle tek mücadele eden takım biziz. Hiçbir hükümet, devlet bunlara ses çıkarmıyorsa demek ki onlar da bu işin içindedir." diyerek flaş ifadeler kullandı.