Ali Koç: "Aday olmayacağım"

Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

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Ali Koç: 'Aday olmayacağım'
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05 Ocak 2024 23:29
Son güncelleme 05 Ocak 2024 23:33
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında flaş bir açıklamada bulundu.

Ali Koç, Haziran 2024'te yapılacak seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Koç yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR TESADÜF MÜ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca, "Ali Koç başkanken Fenerbahçe ligde asla şampiyon olamaz! Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olmamasını sportif tesadüf mü zannediyorsunuz? İkinci dönemin sonunda başkanlığa devam etmeyeceğimi söylüyorum ama asla 'asla' demem." şeklinde konuştu.

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