Ali Gültekin Beşiktaş'ı değerlendirdi!

Şenol hoca da ligin ikinci yarısında Beşiktaş 'a muazzam bir süreç yaşattı. Şenol hocanın kariyerine baktığımızda bütün sezon boyunca krize girmeden görev yaptığı takımları yönettiğini görüyoruz.Ekibini her zaman yarışın içinde tutabilmeyi başarıyor. Bu da çok önemli bir özellik. İsmail Kartal yapılan transferlerle çok önemli bir kadroya sahip oldu. Geçmiş iki dönemde görevinde şampiyon olamasa da takımını zirveye oynattı. Ama kendisi çok net biliyor ki bu sezon üzerinde çok daha büyük bir baskı var.Şampiyonluk dışındaki hiçbir derece kabul görmeyecektir. Bu da onun bütün sezonu herkesten daha dikkatli yönetmesini gerektirecek bir durum. Trabzonspor'da Bjelica, geçen sezonun sonuna doğru geldiği için oyuncuları yakından tanıma fırsatı buldu. Bunun yanında yeni takımı inşa sürecinde önemli bir avantaj yakaladı.Ama her teknik adam için olduğu gibi onun için de aynı şeyler geçerli. İki sezon önce şampiyon olmuş bir takımın aynı hedeflerle yola çıktığı bir sezona başlayacak. Trabzon bu baskıyı yaşatan bir şehir. En önemlisi takımını yarışta tutması olacak.Beşiktaş, transferde ağır gitti. Buna rağmen takıma önemli takviyeler yaptı. Eksik yerleri var mı? Bugün için 'Eksik görüyoruz' cümlesi çok doğru değil. Çünkü transfer devam ediyor. Ay sonuna kadar çok daha farklı isimler gündeme gelecektir.Şenol hocanın belli bölgeler içni talepleri var. Stoper, ön libero, ofansif bir orta saha, kanat forvet oyuncuları Bunların bir bölümünün yapıldığını görüyoruz.Amartey, Rebic, Emrecan Bulut ve Onana alındı. 10 numara pozisyonuyla artı bir oyuncuyla alakalı da transferler mutlaka olacaktır. Tüm bu oyuncuların %100 katılımıyla zaten Beşiktaş'ın var olan güçlü omurgası hücumsal olarak daha da zenginleşecektir. Şenol hoca, güncel eksiklikleri de yönetebilen bir teknik adam.Ben sezon içinde her takım kadar güçlü ve şampiyonluğa aday bir oyuna sahip olacak bir Beşiktaş bekliyorum. Şu anda Ghezzal'ın olmaması önemli bir problem, Redmond da ayrıldı. Cenk'in de sakatlığını göz önünde bulundurarak santrforu tamamlayacak, kanattan da oyunu etkili hale getirebilecek futbolcu tercihleri görüyoruz.Beşiktaş'ın dinamik bir orta alanı var ama gol katkısı çok az. Katkısı yapacak bir orta alan eksikliği görüyoruz. İyi bir kanat oyuncusu ve iyi bir 10 numara Beşiktaş'a şart.