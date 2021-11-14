Alexander Sörloth: 'Türkiye maçının skoru biraz ağır oldu'

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç'te Alexander Sörloth, karşılaşma sonrasında konuştu.



Türkiye maçının skorunun kendilerine ağır geldiğini söyleyen golcü futbolcu, "Çok zor, gerçekten çok zor. Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu." ifadelerini kullandı.



Gol atamadığı için gerildiğini söyleyen Sörloth, "Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum. Benim için özel bir anlamı var. Bugün gerçekten gol atmak istemiştim ama atamadıkça daha da gerildim. Ancak bence takım harika bir iş çıkardı." dedi.





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