Alexander Djiku'nun temsilcisi İstanbul'da!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Alexander Djiku'nun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Alexander Djiku'nun temsilcisi İstanbul'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 14:39
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 15:09
Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kariyerini Fransa'da sürdüren ve son olarak Strasbourg forması giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor.

İKİ KULÜPLE DE GÖRÜŞECEK

28 yaşındaki stoperin menajeri, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüşecek.

Bu görüşmenin ardından oyuncu kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar verecek.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku, Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery