Alanyaspor, Erencan Yardımcı transferini açıkladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti." ifadeleri kullanıldı.



Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı.





İLGİLİ VİDEO