Alanyaspor, Erencan Yardımcı transferini açıkladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Alanyaspor, Erencan Yardımcı transferini açıkladı
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09 Şubat 2022 15:41
Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı.

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