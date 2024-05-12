Alanyaspor - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan, Yusuf Özdemir, Ahmed HassanMert Günok, Svensson, Necip Uysal, Worrall, Masuaku, Salih Uçan, Demir Ege, Fernandes, Muçi, Muleka Cenk,Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Zaynutdinov, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey ve Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.