Suudi Arabistan Pro Lig'in açılış maçında Al Nassr deplasmanda Al Taawon ile karşılaştı.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 5-0 kazandı.
Al Nassr, henüz 7. dakikada Joao Felix'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip 54. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.
Maçın yıldızı Felix, 67 ve 87'de yine ağları havalandırarak hat-trick yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Al Nassr deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu karşılaşmayla birlikte Al Nassr, sezona 3 puanla başlamış oldu.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 2. haftasında Al Nassr sahasında Al Kholood'u ağırlayacak; Al Taawon ise Al Akhdoud deplasmanına konuk olacak.
RONALDO, 940'I BULDU
Öte yandan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 940 gole ulaştı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 5-0 kazandı.
Al Nassr, henüz 7. dakikada Joao Felix'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip 54. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.
Maçın yıldızı Felix, 67 ve 87'de yine ağları havalandırarak hat-trick yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Al Nassr deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu karşılaşmayla birlikte Al Nassr, sezona 3 puanla başlamış oldu.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 2. haftasında Al Nassr sahasında Al Kholood'u ağırlayacak; Al Taawon ise Al Akhdoud deplasmanına konuk olacak.
RONALDO, 940'I BULDU
Öte yandan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 940 gole ulaştı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.