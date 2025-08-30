29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Al Nassr, lige hızlı başladı! 5 gol birden

Suudi Arabistan Pro Lig'in açılış maçında Al Nassr, deplasmanda Al Taawon'u 5-0 mağlup etti.

calendar 30 Ağustos 2025 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Al Nassr, lige hızlı başladı! 5 gol birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan Pro Lig'in açılış maçında Al Nassr deplasmanda Al Taawon ile karşılaştı.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 5-0 kazandı.

Al Nassr, henüz 7. dakikada Joao Felix'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


Konuk ekip 54. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Maçın yıldızı Felix, 67 ve 87'de yine ağları havalandırarak hat-trick yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Al Nassr deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.  Bu karşılaşmayla birlikte Al Nassr, sezona 3 puanla başlamış oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 2. haftasında Al Nassr sahasında Al Kholood'u ağırlayacak; Al Taawon ise Al Akhdoud deplasmanına konuk olacak.

RONALDO, 940'I BULDU

Öte yandan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 940 gole ulaştı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.