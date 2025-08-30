Suudi Arabistan Pro Lig'in açılış maçında Al Nassr deplasmanda Al Taawon ile karşılaştı.Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 5-0 kazandı.Al Nassr, henüz 7. dakikada'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Konuk ekip 54. dakikada penaltıdanve 55. dakikada'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.Maçın yıldızı, 67 ve 87'de yine ağları havalandırarak hat-trick yaptı.Kalan sürede başka gol olmadı ve Al Nassr deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu karşılaşmayla birlikte Al Nassr, sezona 3 puanla başlamış oldu.Suudi Arabistan Pro Lig'in 2. haftasında Al Nassr sahasında Al Kholood'u ağırlayacak; Al Taawon ise Al Akhdoud deplasmanına konuk olacak.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 940 gole ulaştı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.



