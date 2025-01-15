Al Nassr'ın yeni hissedarı: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, bir sezon daha Suudi Arabistan'da oynamaya devam edecek ve bunu ekonomik açıdan reddedilemez bir sözleşmeyle yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'ın yeni hissedarı: Cristiano Ronaldo
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15 Ocak 2025 14:31
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Portekizli yıldız, 200 milyonluk kontratın yanı sıra, kulübün küçük bir kısmına sahip olarak, Al Nassr'ın hissedarı geçecek.

Kulüp yöneticileri, Cristiano Ronaldo'nun Riyad'a gelişinden bu yana yaptığı katkılara duydukları hayranlık ve memnuniyeti göstermek amacıyla, kulübün %5'lik bir hissesini ona teklif etti.

Suudi Arabistan'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Al Nassr, son aylarda yeni bir CEO ve başkanın gelişiyle birlikte yapısal bir değişim sürecinden geçiyor.

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