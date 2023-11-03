Al-Hilal kazandı liderliğini sürdürdü

Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Hilal deplasmanda Al-Fateh'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al-Hilal kazandı liderliğini sürdürdü
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03 Kasım 2023 19:59
Son güncelleme 03 Kasım 2023 20:10
Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal deplasmanda konuk olduğu Al-Fateh'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic ve 90+3'te Salem Al-Dawsari kaydetti.

Al-Hilal aldığı bu galibiyetle beraber puanını 32'ye çıkartıp liderliğini sürdürürken, Al-Fateh ise 23 puanda kaldı.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Taawon'u ağırlarken, Al-Fateh ise deplasmanda Riyadh'a konuk olacak.

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