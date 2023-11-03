Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal deplasmanda konuk olduğu Al-Fateh'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic ve 90+3'te Salem Al-Dawsari kaydetti.



Al-Hilal aldığı bu galibiyetle beraber puanını 32'ye çıkartıp liderliğini sürdürürken, Al-Fateh ise 23 puanda kaldı.



Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Taawon'u ağırlarken, Al-Fateh ise deplasmanda Riyadh'a konuk olacak.



