Al-Hilal'den Lionel Messi açıklaması!

PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin adı birçok takımla anılıyor.



Son olarak Al-Hilal'in gündeminde gelen Arjantinli yıldız için dec bir iddia ortaya atılmıştı.



Arabistan ekibinin, Messi'ye 200 milyon Euro'dan 2,5 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve Arjantinli'nin bu teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü.



Bu haberlerin ardından Lionel Messi'nin babası, oyuncunun henüz herhangi bir takımla anlaşmadığı ve sezon sonunda karar verileceğini açıkladı.



AL-HİLAL'DEN AÇIKLAMA



Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel da Lionel Messi transferiyle ilgili konuştu.



Nafel, Lionel Messi ile ilgili gelen bir soruya, "Bana sakın Lionel Messi'yi sormayın" açıklamasını yaptı.



PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi'nin adı Barcelona başta olmak üzere birçok takımla anılmaya devam ediyor.



Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.



