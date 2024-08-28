Al Ahli'den Osimhen'e 120 milyon euro!

Al Ahli, Napoli'den Victor Osimhen'e 4 yıllık sözleşme ve yıllık 30 milyon euro teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Ahli'den Osimhen'e 120 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2024 18:22
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Napoli'den Victor Osimhen'e önemli bir teklifte bulundu.

Di Marzio'nun haberine göre, Osimhen'in menajeriyle görüşme yapan Al Ahli, Nijeryalı golcü için 4 yıllık sözleşme ve yıllık 30 milyon euro teklif etti.

Osimhen, Al Ahli'den gelen bu teklifi kabul ederse Suudi Arabistan ekibi Napoli ile masaya oturacak.

Osimhen ile İngiltere'den Chelsea de ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery