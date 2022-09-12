TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta Arguvan Belediyespor'un ardından ikinci maçında Bursa Yıldırımspor'la da golsüz berabere kalan Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bigaspor deplasmanına çıkacak.
AKHİSAR ÜST TURU HEDEFLİYOR
Çanakkale Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.45'te başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.
AKHİSAR ÜST TURU HEDEFLİYOR
Çanakkale Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.45'te başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.
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