Akhisarspor kritik virajda

3. Lig'de art arda 3 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta galip gelen Akhisarspor, 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor, maçı kazanması halinde maç eksiğine rağmen düşme hattından yukarıya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Akhisarspor kritik virajda
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23 Şubat 2024 13:12
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Silivrispor'u deplasmanda 3-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Akhisarspor cumartesi günü bir üst basamağında bulunan 1922 Konyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Yeşil-siyahlı ekip grupta oynadığı 18 maçta 14 puanla 13'üncü sırada düşme hattında bulunurken, 19 maçta 15 puan toplayan Konya temsilcisi ise 12'nci sırada düşme barajının üzerinde yer alıyor.

Akhisarspor bu randevuyu kazanırsa rakibinden maç eksiğine rağmen düşme hattından sıyrılacak.

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