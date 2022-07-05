Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş'tan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın, Ömer Faruk Dayıoğlu ise bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +67kg kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.
Nafia Kuş, finalde karşılaştığı Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
Ömer Faruk Dayıoğlu ise yarı finalde karşılaştığı Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +67kg kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.
Nafia Kuş, finalde karşılaştığı Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
Ömer Faruk Dayıoğlu ise yarı finalde karşılaştığı Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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