Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş'tan altın madalya

Milli Tekvandocu Nafia Kuş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Ömer Faruk Dayıoğlu ise bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş'tan altın madalya
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04 Temmuz 2022 21:23
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın, Ömer Faruk Dayıoğlu ise bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +67kg kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Nafia Kuş, finalde karşılaştığı Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.

Ömer Faruk Dayıoğlu ise yarı finalde karşılaştığı Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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