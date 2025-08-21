Ajax'ta Ahmetcan Kaplan belirsizliği!

Ajax'ta kadro dışı bırakılan Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.



Haftalar önce kulüp tarafından kendisine ayrılık yolu gösterilen 21 yaşındaki futbolcuya, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi.



KADRO DIŞI STATÜSÜNDE



Ajax'ta "istenmeyenler" listesinde yer alan Kaplan, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Branco van den Boomen gibi kadro dışı statüsünde bulunuyor.



KOLN VE GALATASARAY DEVREDEYDİ



Genç savunmacı için daha önce Bundesliga ekibi FC Köln devreye girmiş, ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Ayrıca, Türkiye'ye dönüş ihtimali kapsamında Galatasaray'ın adı gündeme gelse de somut bir girişim gerçekleşmedi. (Voetbalprimeur)



