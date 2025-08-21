21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan belirsizliği!

Ajax'ta kadro dışı kalan milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

calendar 21 Ağustos 2025 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan belirsizliği!
Ajax'ta kadro dışı bırakılan Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Haftalar önce kulüp tarafından kendisine ayrılık yolu gösterilen 21 yaşındaki futbolcuya, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi.

KADRO DIŞI STATÜSÜNDE

Ajax'ta "istenmeyenler" listesinde yer alan Kaplan, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Branco van den Boomen gibi kadro dışı statüsünde bulunuyor.

KOLN VE GALATASARAY DEVREDEYDİ

Genç savunmacı için daha önce Bundesliga ekibi FC Köln devreye girmiş, ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Ayrıca, Türkiye'ye dönüş ihtimali kapsamında Galatasaray'ın adı gündeme gelse de somut bir girişim gerçekleşmedi. (Voetbalprimeur)

