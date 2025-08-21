Ajax'ta kadro dışı bırakılan Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Haftalar önce kulüp tarafından kendisine ayrılık yolu gösterilen 21 yaşındaki futbolcuya, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi.
KADRO DIŞI STATÜSÜNDE
Ajax'ta "istenmeyenler" listesinde yer alan Kaplan, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Branco van den Boomen gibi kadro dışı statüsünde bulunuyor.
KOLN VE GALATASARAY DEVREDEYDİ
Genç savunmacı için daha önce Bundesliga ekibi FC Köln devreye girmiş, ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Ayrıca, Türkiye'ye dönüş ihtimali kapsamında Galatasaray'ın adı gündeme gelse de somut bir girişim gerçekleşmedi. (Voetbalprimeur)
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan belirsizliği!
Ajax'ta kadro dışı kalan milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Ajax'ta kadro dışı bırakılan Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
