Ajax, sahasında yine kayıp!

Hollanda Eredivisie'nin 13. haftasında Ajax, Excelsior'u konuk etti.



Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Excelsior 2-1 kazandı.



Excelsior'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 46'da Noah Naujoks kaydetti. Ajax'ın tek golünü 59'da Kasper Dolberg attı.



Bu sonuçla birlikte Ajax, ligde 20 puanda kalırken Excelsior puanını 13 yaptı.



Ligin gelecek haftasında Ajax, Groningen'i ağırlayacak. Excelsior ise NAC Breda'yı konuk edecek.



