Ajax, Poyraz Efe'yi istiyor!

Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı transfer eden Hollanda devi Ajax'ın, Poyraz Efe Yıldırım için de çalışmalara başladığı öğrenildi.
19 yaşında 1.88 boyunda olan milli futbolcu için Ajax'ın kapıyı çalacağı ve bu transferi bitirmek için 8 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı öğrenildi.
Geçen sezon Trabzonspor, U19 Elit Ligi Şampiyonu olurken, 19 yaşındaki santrfor Engin Poyraz Efe Yıldırım ise 22 maçta 20 golle krallık tacını takmayı başarmıştı.
Genç forvet için ilk teklifin sözlü olarak yapıldığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği ifade edildi.
19 yaşında 1.88 boyunda olan milli futbolcu için Ajax'ın kapıyı çalacağı ve bu transferi bitirmek için 8 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı öğrenildi.
Geçen sezon Trabzonspor, U19 Elit Ligi Şampiyonu olurken, 19 yaşındaki santrfor Engin Poyraz Efe Yıldırım ise 22 maçta 20 golle krallık tacını takmayı başarmıştı.
Genç forvet için ilk teklifin sözlü olarak yapıldığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği ifade edildi.
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