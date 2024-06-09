Ajax, Poyraz Efe'yi istiyor!

Trabzonspor transfer haberleri: Ajax, Trabzonspor'un genç golcüsü Poyraz Efe Yıldırım'ı takip ediyor. Hollanda temsilcisi, bu transfer için 8 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ajax, Poyraz Efe'yi istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 10:51
Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı transfer eden Hollanda devi Ajax'ın, Poyraz Efe Yıldırım için de çalışmalara başladığı öğrenildi.

19 yaşında 1.88 boyunda olan milli futbolcu için Ajax'ın kapıyı çalacağı ve bu transferi bitirmek için 8 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı öğrenildi.

Geçen sezon Trabzonspor, U19 Elit Ligi Şampiyonu olurken, 19 yaşındaki santrfor Engin Poyraz Efe Yıldırım ise 22 maçta 20 golle krallık tacını takmayı başarmıştı.

Genç forvet için ilk teklifin sözlü olarak yapıldığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery