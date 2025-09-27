Ajax, NAC Breda'yı 2 golle geçti!

Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax ile NAC Breda karşı karşıya geldi.



Johan Cruijff Arena'da oynana mücadele Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Ajax'ın golleri Oscar Gloukh ve Kenneth Taylor'dan geldi. NAC Breda'nın tek golünü penaltıdan Sydney van Hoojdonk kaydetti.



Bu sonuçla Ajax ligdeki puanını 15'e çıkardı. NAC Breda ise 7 puanda kaldı.



Ajax, gelecek hafta Sparta Rotterdam ile oynayacak. NAC Breda ise evinde Groningen'i ağırlayacak.





