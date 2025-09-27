27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
0-07'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-090'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
0-1DA
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
0-024'
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-023'
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
0-223'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1DA
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ajax, NAC Breda'yı 2 golle geçti!

Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax, evinde NAC Breda'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 27 Eylül 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax, NAC Breda'yı 2 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax ile NAC Breda karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynana mücadele Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ajax'ın golleri Oscar Gloukh ve Kenneth Taylor'dan geldi. NAC Breda'nın tek golünü penaltıdan Sydney van Hoojdonk kaydetti.

Bu sonuçla Ajax ligdeki puanını 15'e çıkardı. NAC Breda ise 7 puanda kaldı.

Ajax, gelecek hafta Sparta Rotterdam ile oynayacak. NAC Breda ise evinde Groningen'i ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.