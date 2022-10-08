Ajax, liderlik yolunda hata yapmadı!

Hollanda Ligi 9. hafta mücadelesinde Ajax, Volendam'ı deplasmanda 4-2 nağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax, liderlik yolunda hata yapmadı!
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08 Ekim 2022 19:32
Hollanda Ligi 9. hafta mücadelesinde Ajax, Volendam ile deplasmanda karşılaştı.

Kras Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 17. dakikada Dusan Tadic (P), 39. dakikada Calvin Bassey, 64. dakikada Brian Brobbey ve 90+6. dakikada Klaassen attı. Volendam'ın golleri ise 74. dakikada Lequincio Zeefuik ve 86. dakikada Carel Eiting attı.

Bu sonuçla Ajax, 2 maç sonra galibiyete uzandı. 86' Carel Eiting Volendam ise oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Ajax puanını 22'ye çıkardı. Volendam ise 5 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Excelsior  ile karşılaşacak. Volendam ise Emmen deplasmanına gidecek.

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