Ajax'ın serisi 14 maç sonra sona erdi!

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Utrecht ile Ajax karşı karşıya geldi.



Stadion Galgenwaard'da oynanan mücadelede Utrecht, güçlü rakibi Ajax'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.



Utrecht'in golleri 29. dakikada Sebastian Haller, 52. ve 63. dakikalarda Miguel Rodriguez, 85. dakikada ise Paxten Aaronson'dan geldi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Utrecht, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak puanını 59'a yükseltti.



Ajax ise 14 maçlık yenilmezlik serisinin ardından mağlup oldu ve 73 puanda kaldı.



