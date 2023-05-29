Ajax, Boomen'i açıkladı!

Ajax, Fransız ekibi Toulouse'dan ayrılan Branco van den Boomen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Hollanda ekibi Ajax ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray da ilgileniyordu. 28 yaşındaki orta saha Fransız ekibiyle 120 maça çıktı, 23 gol ve 45 asist yaptı.



