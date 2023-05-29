Ajax, Boomen'i açıkladı!

Ajax, Toulouse'tan ayrılan Branco van den Boomen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Ajax.nl
Abone Ol
Ajax, Boomen'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2023 18:11
Ajax, Fransız ekibi Toulouse'dan ayrılan Branco van den Boomen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Hollanda ekibi Ajax ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray da ilgileniyordu. 28 yaşındaki orta saha Fransız ekibiyle 120 maça çıktı, 23 gol ve 45 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery