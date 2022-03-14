Ahmet Nur Çebi devre arasından stattan ayrıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisinin devre arasından stattan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi devre arasından stattan ayrıldı
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14 Mart 2022 21:19
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yöneticileriyle birlikte Nef Stadyumu'na gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ilk yarısını Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yan yana izledi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbinin devre arasında stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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