Ahmet Çalık, Nef Stadyumu'nda unutulmadı

Galatasaraylılar, İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ı andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çalık, Nef Stadyumu'nda unutulmadı
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20 Ocak 2022 21:25
Galatasaray taraftarı, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ı andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Ahmet Çalık için kale arkasına "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak! Kalbimizdesin Ahmet Çalık." yazılı pankart astı. Maç öncesinde Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki şampiyonluk kutlamaları sırasındaki görüntüleri stattaki ekranlara yansıdı. Bu sırada taraftarlar, alkışladıktan sonra "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor," şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, Galatasaray'da 5 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık'ın anısına maçın ilk 5 dakikasında tezahürat yapmadı ve bu bölümü suskun geçirdi. Taraftarlar suskunluğunu "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratıyla sonlandırdı. Bu sırada stattaki ekranlarda Ahmet Çalık ile ilgili videolar gösterildi.

Futbolcular da topu dışarı atarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

 

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