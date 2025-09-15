15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
15 Eylül
Sharjah Cultural Club-Al-Gharafa
16:45
15 Eylül
Al-Wahda-Al Ittihad
19:00
15 Eylül
Al Shorta-Al-Sadd
21:15
15 Eylül
Al Ahli-Nasaf Qarshi
21:15
16 Eylül
Melbourne City FC-Sanfrecce Hiroshima
10:45
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
15 Eylül
FC Ufa-Ural
17:00
15 Eylül
Neftekhimik-FC Yenisey Krasnoyarsk
18:30
15 Eylül
Chornomorets-Chayka
19:00
15 Eylül
Rodina-Fakel Voronej FK
19:30
15 Eylül
FC Tokyo-Tokyo Verdy
13:00
15 Eylül
Wieczysta Krakow-Stal Mielec
20:00
16 Eylül
Ferroviaria-Novorizontino
01:00
16 Eylül
CRB-Amazonas FC
03:30
15 Eylül
Oergryte FF-Umeaa
20:00
15 Eylül
AIK-Brommapojkarna
20:00
15 Eylül
Haecken-IFK Goeteborg
20:10

Ahmet Çakar: "Hakem maçın skorunu belirledi"

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar: 'Hakem maçın skorunu belirledi'
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği derbi maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"MAÇIN KIRILMA ANI GOL VE KIRMIZI KARTTI"

Çakar, karşılaşmadaki dönüm noktalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Maçın kırılma anı iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı karttı. Belki de maç orada bitti. Ondan sonra Fenerbahçe kontrolü aldı ama son paslardaki başarısızlık nedeniyle skor ilk yarının son dakikasında En-Nesyri'nin golüyle geldi."

"ONUACHU'NUN GOLÜ NİZAMİYDİ"

Ahmet Çakar, iptal edilen Onuachu golünü eleştirdi:

"Onuachu'nun attığı gol tertemizdi, faul filan yok. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kolunu açıyor, kolu Skriniar'ın çenesine geliyor ama bu normal bir hareket. Böyle faul olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir."

"KIRMIZI KART TARTIŞILIR"

Maçta Trabzonspor'a çıkan kırmızı karta da değinen Çakar, "Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim" dedi.

"YAYINCI KURULUŞ GOLÜ GİZLEDİ Mİ?"

Maçın ikinci yarısındaki tartışmalı pozisyona da değinen deneyimli yorumcu, dikkat çeken iddialar ortaya attı:

"Bizim gördüğümüz top çizgiyi geçmişti. Yayıncı kuruluş, bir kere gösterir gibi yaptı ama yakın çekime almadı. Bence Fenerbahçe'nin golü güme gitti. Acaba VAR hakemine devre arası bir telefon geldi de bu golü boğuntuya mı getirdiler?" ifadelerini kullandı.

