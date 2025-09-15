Ahmet Çakar: 'Hakem maçın skorunu belirledi'

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği derbi maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
"MAÇIN KIRILMA ANI GOL VE KIRMIZI KARTTI"
Çakar, karşılaşmadaki dönüm noktalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Maçın kırılma anı iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı karttı. Belki de maç orada bitti. Ondan sonra Fenerbahçe kontrolü aldı ama son paslardaki başarısızlık nedeniyle skor ilk yarının son dakikasında En-Nesyri'nin golüyle geldi."
"ONUACHU'NUN GOLÜ NİZAMİYDİ"
Ahmet Çakar, iptal edilen Onuachu golünü eleştirdi:
"Onuachu'nun attığı gol tertemizdi, faul filan yok. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kolunu açıyor, kolu Skriniar'ın çenesine geliyor ama bu normal bir hareket. Böyle faul olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir."
"KIRMIZI KART TARTIŞILIR"
Maçta Trabzonspor'a çıkan kırmızı karta da değinen Çakar, "Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim" dedi.
"YAYINCI KURULUŞ GOLÜ GİZLEDİ Mİ?"
Maçın ikinci yarısındaki tartışmalı pozisyona da değinen deneyimli yorumcu, dikkat çeken iddialar ortaya attı:
"Bizim gördüğümüz top çizgiyi geçmişti. Yayıncı kuruluş, bir kere gösterir gibi yaptı ama yakın çekime almadı. Bence Fenerbahçe'nin golü güme gitti. Acaba VAR hakemine devre arası bir telefon geldi de bu golü boğuntuya mı getirdiler?" ifadelerini kullandı.