Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk ve yayın ihalesi açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.



Ağaoğlu, "Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk" diye konuştu.



"TFF'DE TOPLANTI YAPILACAK"



"Yayın ihalesini konuştuk" diyen Ahmet Ağaoğlu, "TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu, ayrıca, "Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk" dedi.



"FİKİR AYRILIĞI YOK"



Yayın ihalesi için kulüplerin fikir ayrılığı olmadığını belirten Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği içerisinde fikir ayrılığına tanık olmadım. Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinin %80'i yayın. İhaleden en fazla geliri elde etmek istiyoruz. Bunu kim söylediyse, nereden duyduysanız, gerçekle örtüşmeyen bir ifade. Tavrımız belli; fazla para" sözlerini kullandı.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN KONUŞMUYORUM"



Trabzonspor için de açıklama yapan bordo-mavili ekibin başkanı, "Şampiyonluk hakkında konuşmuyorum. Olumsuz koşulları, eksikler vardı. Ligde bu tür sonuçlar doğal. Her maçı kazanacaksanız diye bir kural yok. Bir hesap yapmıştım, her maçı kazanırsanız 114 puan yapıyor sanırım. İnşallah sezon sonu Trabzonspor'la ilgili konuşuruz" değerlendirmesinde bulundu.



"MATEMATİKSEL OLARAK BİTMEDEN BİTMEYECEK"



Ağaoğlu, "Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı noktada olacağız. İleriye dönük bu mücadeleyi sürdürmek için uğraşacağız. Hiçbir rakibimize saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak umutları devam edenlere de saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak bitmeden bitmeyecek. Spor tarihi bu tür sürprizlerle doludur. Yolun sonuna gelmedi" sözlerini kullandı.



"YERİ GELİNCE PAYLAŞILACAK"



Ahmet Ağaoğlu, son olarak, "Kurumsal bir yol izliyoruz. Kulüp içi planlamaları, hedefleri gerek gördüğümüz zaman ve gerek gördüğümüz ölçüde paylaşıyoruz. Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin merak edilmesi doğal. Ancak kulüp kurumsal yapısı gereği, yeri ve zamanı gelince kararları paylaşacak" değerlendirmesinde bulundu.









