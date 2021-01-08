Advocaat: 'Ajax'tan büyüğüz ama paramız yok'

Feyenoord teknik direktörü Dick Advoocat, Ajax'ın Sebastian Haller transferini açıklaması üzerine açıklamalarda bulundu.



Hollanda ekibi Ajax, Sebastian Haller'in bonservisini 22.5 milyon avro karşılığında aldı. Bu transfer Hollanda futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.



"PARA ONLARDA"



Dick Advocaat konu üzerine açıklamasında; "Haller transferiyle birlikte, aradaki farkı gördük. Biz belli bir kategoriden oyuncu alabiliriz, Ajax ve PSV istedikleri oyuncuyu alabilir. Feyenoord, Ajax'tan daha büyük kulüp ama aramızda bir fark var, maalesef para onlarda." sözlerini sarf etti.



Hollanda tarihinin en pahalı 7 transferini Ajax yaptı. İlk sırayı Seabstian Haller alırken; David Neres, Miralem Sulejmani, Daley Blind, Antony, Quincy Promes ve Edson Alvarez Ajax'ın transfer ettiği en pahalı diğer isimler oldu. En pahalı ilk 10 transferden 9'unu yapan takım da yine Ajax oldu. İlk 10'daki tek farklı transfer PSV'nin Mateja Kezman'ı alması oldu.



