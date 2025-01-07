Adanaspor'a Rumen forvet; Andrei Ivan

1. Lig takımlarından Adanaspor, Andrei Ivan'ın transferi için anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adanaspor'a Rumen forvet; Andrei Ivan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2025 15:25
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, prensipte anlaşmaya varılan Ivan, kulüp başkanı Ergin Göleli ile perşembe günü İstanbul'da bir araya gelecek.

Son olarak Romanya 1. Lig ekibi CS U Craiova'da forma giyen Ivan, Adana'da sözleşme imzalayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery