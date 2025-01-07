Adanaspor'a Rumen forvet; Andrei Ivan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.



Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, prensipte anlaşmaya varılan Ivan, kulüp başkanı Ergin Göleli ile perşembe günü İstanbul'da bir araya gelecek.



Son olarak Romanya 1. Lig ekibi CS U Craiova'da forma giyen Ivan, Adana'da sözleşme imzalayacak.



