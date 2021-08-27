Adana Demirspor yine kazanamadı! Balotelli kulübeyi yumrukladı

Transferin flaş takımı Adana Demirspor, 3. haftadaki Konyaspor maçında da galibiyet çıkaramadı ve berabere kaldı. Mario Balotelli ise oyundan alınmasına kızdı ve yedek kulübesini yumrukladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor yine kazanamadı! Balotelli kulübeyi yumrukladı
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27 Ağustos 2021 23:46
Süper Lig'de 3. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor önde olduğu maçta skoru koruyamadı ve sahasında 1-1 berabere kaldı.

Yaptığı transferlerle ses getiren Adana Demirspor, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.

Adana Demirspor'un golünü 59. dakikada Britt Assombalonga kaydetti. Konyaspor'un golü 83. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

MARIO BALOTELLI'DEN SERT TEPKİ

Adana Demirspor'un yıldız isimlerinden Mario Balotelli, 57. dakikada yerini Okwuchukwu Ezeh'e bıraktı. Samet Aybaba'nın kendisini oyundan almasına tepki gösteren Mario Balotelli, yedek kulübesini yumrukladı. Bir türlü sakinleşmeyen Balotelli daha sonra soyunma odasına gitti.

Bu beraberliğin ardından Adana Demirspor 3 hafta sonunda 2 puana ulaştı. Konyaspor da puanı 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de milli aranın ardından Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Konyaspor, Altay'ı ağırlayacak.


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