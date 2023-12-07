Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den iki isme talip oldu.
Adana ekibi, sakatların dönmesinin ardından forma bulma şansı azalacak olan Samet Akaydin ile Miha Zajc için devreye girdi.
MURAT SANCAK RESMEN İSTEDİ
Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Selahattin Baki ile görüştü ve iki oyuncuyu resmen istedi.
İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞÜLECEK
Teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, iki yıldız hakkındaki son kararı verecek.
Adana ekibi, sakatların dönmesinin ardından forma bulma şansı azalacak olan Samet Akaydin ile Miha Zajc için devreye girdi.
MURAT SANCAK RESMEN İSTEDİ
Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Selahattin Baki ile görüştü ve iki oyuncuyu resmen istedi.
İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞÜLECEK
Teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, iki yıldız hakkındaki son kararı verecek.