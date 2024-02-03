Adana Demirspor, Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayarak haftaya 8. sırada giren Akdeniz ekibi, 23 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayarak haftaya 8. sırada giren Akdeniz ekibi, 23 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.