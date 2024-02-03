Adana Demirspor, Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Adana Demirspor, pazar günü Pendikspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak
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03 Şubat 2024 13:51
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayarak haftaya 8. sırada giren Akdeniz ekibi, 23 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

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